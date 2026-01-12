تواصل السعودية دعمها للقضية الجنوبية من خلال رعايتها لمؤتمر الرياض الذي يجمع القيادات والشخصيات الجنوبية دون تمييز أو إقصاء من أجل التوصل إلى حلول عادلة تلبّي آمالهم وتطلعاتهم من خلال طرح كل ما يتوصلون إليه على طاولة الحل السياسي الشامل.

ولقي إعلان قيادات المجلس الانتقالي بحل المجلس ردود فعل واسعة في الخارج وفي الداخل اليمني، باعتباره خطوة شجاعة تحمل معاني كثيرة من بينها الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها المجلس وخصوصاً ما يتعلق باحتلاله لمعسكرات الشرعية في محافظتَي حضرموت والمهرة، وما تم ارتكابه من قتل وتعذيب وتهجير ومخالفات بحق الأهالي والسكان في المحافظتين، وفي المقابل الرغبة الصادقة في التوصل إلى توافقات تحافظ على القضية الجنوبية خصوصاً وهم يعلنون ثقتهم بأن السعودية حريصة على أن تبقى القضية الجنوبية حية وبعيدة عن المزايدات والإقصاء الذي كان يمارسه عيدروس الزبيدي، والذي ترك رفاق دربه وهرب إلى أبو ظبي دون أي اهتمام أو اعتبار للقضية الجنوبية التي أصبحت اليوم في موقع أكثر أماناً من ذي قبل.

ويعول أهالي وسكان جنوب اليمن على مؤتمر الرياض للقيادات والشخصيات الجنوبية كثيراً؛ باعتباره أنه سيضع خارطة طريق واضحة للقضية الجنوبية التي توليها السعودية كامل الرعاية والاهتمام باعتبارها قضية محقة وعادلة.