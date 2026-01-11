رفع مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، الشكر والتقدير للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، عادًا إياها خطوةً ساميةً تجسّد ما توليه القيادة من عنايةٍ فائقة ودعمٍ موصول لقطاع التعليم، وتعزيز جودة مخرجاته، ومؤكدا أن القرار يعكس ما تحظى به المراكز الإقليمية والدولية المتخصصة من رعايةٍ كريمة واهتمامٍ مباشر من القيادة. وأبان أن الموافقة تمثل دعمًا إستراتيجيًا بالغ الأثر لمسيرة المركز، وتجسّد رسالة التعليم وجودته، وتشكل حافزًا قويًا لمضاعفة الجهود وتعظيم الأثر في خدمة القضايا التعليمية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي، ومواصلة العمل بروح المسؤولية والشراكة، والإسهام الفاعل في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز سياسات التميّز، بما يعكس الصورة المشرّفة للمملكة ودورها الريادي على الساحة العالمية.



من جهتها، أكدت المدير العام المساعد للمركز الدكتورة فاطمة رويس أن الرعاية التي حظي بها المركز منذ بداية نشأته عام 2014 كبيت خبرة وحيد من نوعه على مستوى العالم في مجال الجودة والتميز وأحد الكيانات التابعة لمنظمة اليونسكو يعكس إيمان القيادة العميق بدور المعرفة والتعليم بوصفهما ركيزةً للتنمية المستدامة وصناعة المستقبل.



وأشارت إلى أن اعتماد اتفاقية المقر يمثّل مظلة دعمٍ مؤسسي راسخة، تمنح المركز استقرارًا وثقةً ومساحةً أوسع لتعظيم الأثر، وتمكين المبادرات النوعية، والاضطلاع بمسؤولياته الإقليمية والدولية، بما يواكب تطلعات المملكة ويجسّد رؤيتها الطموحة في الريادة التعليمية والمعرفية عالميًا.