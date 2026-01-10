بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية، أمس (الجمعة) بتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق وتعزيز السلامة المرورية على مجمع جسور طريق الأمير محمد بن فهد عند تقاطعه مع طريق خادم الحرمين الشريفين بمدينة الظهران، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية في مدن المنطقة.

وتشمل الأعمال الجارية استبدال فواصل التمدد وإعادة السفلتة على الجسر، بما يسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية ورفع كفاءة الطريق، إضافة إلى تعزيز انسيابية الحركة وتقليل المخاطر المحتملة على مستخدمي الطريق، خصوصاً في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية.

وسينفذ المشروع على مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى إغلاق منحدر الخروج من طريق الأمير محمد بن فهد المتجه إلى طريق خادم الحرمين الشريفين إغلاقاً كلياً، وذلك لتمكين الفرق الفنية من تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة والسلامة، وحرصاً على استمرار الحركة المرورية دون تأثيرات كبيرة، سيتم تحويل حركة المركبات عبر المسار البديل المعتمد من خلال مخرج طريق خادم الحرمين الشريفين، مع توفير اللوحات الإرشادية والتنظيمية في الموقع لتوجيه السائقين وضمان انسيابية المرور.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة المرور، قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المؤقتة، واتباع التعليمات الإرشادية، والتقيد بالسرعات المحددة في محيط الأعمال، حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الأعمال المستمرة التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير ورفع كفاءة الطرق والجسور، وتحسين جودة البنية التحتية، بما يواكب النمو العمراني والحركة المرورية المتزايدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات السلامة المرورية وجودة الحياة في المنطقة الشرقية.