أطلق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، فعاليات شاطئ «جيدانة» بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تأتي ضمن مهرجان جازان 2026.

وتجول أمير جازان على الشاطئ الذي يضم عددًا من المكونات الرئيسية، تشمل مطاعم ومقاهي بإطلالات بحرية، ومنطقة ترفيهية متكاملة للألعاب والأنشطة والعروض اليومية، إلى جانب منطقة الشاليهات والسكن المخصصة للاسترخاء والاستجمام، والمجهزة لاستقبال الزوار طوال فترة الفعاليات، إضافة إلى منطقة مخصصة للجمعيات والجهات غير الربحية، لتمكينها من المشاركة المجتمعية، وعرض مبادراتها وبرامجها التوعوية، واستعراض تجارب المتطوعين.

واستمع أمير منطقة جازان ورئيس الهيئة إلى شرح وافٍ من الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي عن شاطئ جيدانة الذي يأتي امتدادًا لسلسلة الفعاليات الموسمية التي تنظمها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على الواجهة البحرية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ بهدف تعزيز جودة الحياة، وتقديم أنشطة ترفيهية وسياحية وثقافية متنوعة تسهم في دعم التنمية السياحية بالمنطقة.

كما رعى أمير منطقة جازان، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، حفل فعاليات شاطئ «جيدانة» الذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026.

وشهد الحفل عروضًا فنية وضوئية رافقتها تشكيلات من الرقصات والعروض الفلكلورية التي تتميز بها منطقة جازان ولوحات مسرحية تتضمن لوحة «حكاية تروى.. ورؤية تولد»، ولوحة «كنز البحر وسر الاسم»، ولوحة «جذور راسخة نحو العُلا»، إضافة إلى عرض للدرون وفرقة الأوركسترا التي قدمت «لحن الختام.. نبض الماضي والمستقبل».

يذكر أن شاطئ «جيدانة» يُعد أحد المكونات الرئيسية لمشروع «جيدانة»، الذي أُعلن عنه سابقًا خلال منتدى الرياض TOURISE للاستثمار في المناطق الواعدة، والذي استعرض الفرص الاستثمارية النوعية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية؛ ويهدف إلى تطوير واجهة بحرية متكاملة تجمع بين السياحة والترفيه والاستثمار.

ويأتي المشروع ضمن حزمة من المشاريع المستقبلية النوعية التي تنفذها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، دعمًا للتنمية الشاملة، وتعزيزًا لمكانة منطقة جازان بوصفها وجهة بحرية سياحية واعدة على مستوى المملكة.