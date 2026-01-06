أكد رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للتكامل الاقتصادي والتعاون المشترك، الدكتور مصطفى التمساح، أن الملتقى «العربي الإفريقي للاستثمار والاقتصاد الرقمي»، الذي استضافته جمهورية مصر العربية أخيرًا، شكّل منصة استراتيجية لرسم خارطة طريق جديدة للتكامل الاقتصادي، خصوصًا في الجوانب التقنية والزراعية، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال السعوديين والمصريين والأفارقة، إلى جانب مختصين في مجالات متعددة.

تعزيز الشراكات والاستثمار المشترك



وأوضح التمساح في حديثه لـ«عكاظ» أن الملتقى ركّز على توحيد الجهود بين الشركات العربية والإفريقية المتخصصة، والاستفادة من المشاريع النوعية القادرة على دعم التنمية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وبناء جسور تواصل فعّالة بين المستثمرين داخل مصر وخارجها.

إطلاق مبادرة «الابتكار المشترك»



وأشار إلى أن الملتقى أسفر عن إطلاق مبادرة «الابتكار المشترك»، التي تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول تقنية تخدم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في شبكات الجيل الخامس وتقنيات المعلومات لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

مجلس استشاري وتمويل للبحث والتطوير



وأضاف أن المبادرة تضمنت إنشاء مجلس استشاري يضم خبراء ومستثمرين لمتابعة تنفيذ الشراكات، وتعزيز الثقة في الكفاءات المتخصصة، إلى جانب تمويل مراكز البحث والتطوير التي تم الاتفاق عليها خلال الملتقى.

رؤية 2030 والأمن الغذائي



ونوّه التمساح إلى أن الملتقى ناقش مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لا سيما ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، حيث ركز المختصون على أهمية الحد من استخدام الكيماويات والمبيدات السامة لما لها من آثار صحية وبيئية خطيرة.

بدائل آمنة بلا كيماويات



وبيّن أن الدراسات والتجارب الميدانية، التي امتدت لأكثر من 20 عامًا داخل مصر وخارجها، أثبتت إمكانية الاعتماد على بدائل علمية خالية من الكيماويات، مؤكدة سلامتها على صحة الإنسان والبيئة، وخلوها من السموم وفق نتائج التحاليل المخبرية.

استثمارات زراعية مستدامة



واختتم التمساح حديثه بالإشارة إلى عزم الاتحاد الاستثمار في السعودية ومصر والدول الإفريقية، من خلال تصنيع مركبات عضوية طبيعية مستخلصة من نباتات وزيوت وأحماض أمينية، تسهم في مكافحة الآفات وتغذية النباتات دون سموم، بما يرفع جودة الإنتاج الزراعي، ويخفض التكاليف، ويحافظ على صحة الإنسان وسلامة التربة والبيئة، ويدعم تسويق المنتجات الزراعية بشكل آمن ومستدام.