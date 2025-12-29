بتوجيهات من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة الـ9:00 صباحاً، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 1447/7/15 هـ حتى يوم الخميس 1447/7/19 هـ، على أن تكون بداية الاختبارات الساعة 10:00 صباحاً؛ نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.