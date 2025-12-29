بتوجيهات من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة الـ9:00 صباحاً، ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 1447/7/15 هـ حتى يوم الخميس 1447/7/19 هـ، على أن تكون بداية الاختبارات الساعة 10:00 صباحاً؛ نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.
برد تبوك يؤخر الطابور الصباحي.. الدوام 9 والاختبارات 10
Upon the directives of the Emir of the Tabuk region, Prince Fahd bin Sultan bin Abdulaziz, the General Administration of Education in the region announced the postponement of the official working hours in all schools of the region to 9:00 AM, starting from next Sunday, corresponding to 1447/7/15 AH, until Thursday 1447/7/19 AH, with the beginning of the exams at 10:00 AM; due to the drop in temperatures expected in the region over the coming days.