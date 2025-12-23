حققت السعودية إنجازاً بيئياً عالمياً جديداً بتسجيلها رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية تحت عنوان «أكبر مجموعة موسمية لتخزين البذور في العالم»، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة.



وتمكنت الفرق الميدانية من جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية، خضعت لعمليات دقيقة شملت مراحل تنقية البذور لإزالة الشوائب وبقايا النباتات الأخرى، قبل تخزينها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة؛ إذ احتضنت مستودعات البذور أكثر من 95 طناً من البذور الرعوية والبرية، في إنجاز يعزز مكانة المملكة الريادية في الجهود البيئية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.



جهود حثيثة



جاء ذلك تتويجاً لجهود حثيثة بذلها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على مدى عام كامل، جابت خلالها الفرق الميدانية المدربة والمتخصصة أرجاء المملكة؛ لتوفير كميات كبيرة من بذور النباتات المحلية، بما يدعم مشاريع تأهيل الأراضي المتدهورة، ودعم الاستدامة البيئية.

يُذكر أن المملكة حققت العديد من الإنجازات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، في إطار حرصها على تعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وبما يواكب المستهدفات العالمية نحو مكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.