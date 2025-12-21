قدَّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ6,237 مستفيدًا خلال شهر نوفمبر 2025، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وراجع عيادة الأطفال 1,895 طفلًا، وعيادة الباطنية 1,463 شخصًا، وعيادة الوبائيات 2,879 مستفيدًا.



وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم المختبر 1,396 مريضًا، كما صُرِفَت الأدوية لـ6,102 فرد، واستقبل قسم الملاحظة 2,146 شخصًا، في حين نُفذ 19 نشاطًا للتخلُّص من النفايات.



وفي تجسيد للدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بادر المركز بعلاج الفتاة الفلسطينية «حبيبة يعقوب علي» المصابة بسرطان الدم اللمفاوي البالغة من العمر 16 عامًا في المملكة الأردنية الهاشمية.

الفتاة حبيبة تخضع حاليًا لإشراف فريق طبي متخصص في الأردن. (واس).

ونظرًا إلى احتياج حالتها الصحية إلى علاج متخصص تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة بنقلها إلى مركز الحسين للسرطان بالعاصمة عمّان، حيث تخضع الفتاة حاليًا لإشراف فريق طبي متخصص؛ لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لها ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستعادة عافيتها مانحًا إياها الأمل والدعم في رحلتها نحو الشفاء.



شكراً خادم الحرمين وولي العهد



وعبّرت «حبيبة يعقوب علي» عن شكرها وتقديرها للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدة أن تدخل المركز السريع شكّل شريان حياة للأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صحية بالغة الصعوبة في قطاع غزة.



يذكر أن المركز وقع اتفاقية في يوليو 2024 مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان؛ بهدف علاج مرضى السرطان من أهالي قطاع غزة في الأردن.



وتمثل هذه المبادرات طوق نجاة للمصابين بأمراض خطيرة في قطاع غزة، وتجسد الدور الإنساني الرائد للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المرضى وأسرهم.