حذّر المركز الوطني للأرصاد من بدء الحالة المطرية في معظم مناطق المملكة اعتباراً من أمس (السبت) 6 ديسمبر الجاري، إذ تتعرض مناطق واسعة لهطولات أمطار رعدية تتفاوت بين المتوسطة والغزيرة، مع توقع اشتدادها على عدد من المحافظات خلال الأيام القادمة، واحتمالية جريان السيول وارتفاع الأمواج وتساقط البرد في بعض المواقع.

وأكدت التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة لمدة ستة أيام، حتى (الخميس) 11 ديسمبر 2025م، ضمن نطاق جوي واسع يشمل معظم مناطق المملكة.

إنذارات جوية

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية تغطي مناطق المملكة بدرجات متفاوتة من الغزارة، ودعا المركز إلى متابعة التقارير والإنذارات الجوية عبر موقع المركز وتطبيق (أنواء) وحساباته الرسمية؛ نظراً لاتساع رقعة الحالة وتعدد الظواهر المصاحبة لها.

وتوقع المركز أن الأمطار الخفيفة تراوح بين 1 و4 مليمترات في الساعة، والمتوسطة بين 5 و9 مليمترات في الساعة، وتتجاوز الأمطار الغزيرة بين 10 – 50 مليمتراً في الساعة، وقد تزيد على ذلك، مصحوبة برياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً/ساعة، مع احتمالات لتشكل السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل وتكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية في بعض المناطق.

ومن المناطق التي تشهد الأمطار منطقة تبوك، حيث تبدأ الحالة السبت وحتى الاثنين 8 ديسمبر الجاري، وتتضمن أمطاراً غزيرة على حقل ونيوم والبدع يومي السبت والأحد، وتتأثر تبوك وضباء وتيماء من الأحد 7 ديسمبر حتى الأربعاء 10 ديسمبر بأمطار غزيرة تمتد شدة تأثيرها إلى يومي الأحد والاثنين. وتهطل أمطار غزيرة على الوجه وأملج خلال الفترة نفسها.

كما تشهد منطقة المدينة المنورة، أمطاراً بدءاً من الأحد 7 ديسمبر وتستمر حتى الأربعاء 10 ديسمبر، وتتعرض العلا وينبع وبدر والعيص لأمطار غزيرة تشتد خلال فترات زمنية مختلفة، فيما تتأثر المدينة المنورة وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع بأمطار غزيرة حتى يوم الثلاثاء في بعض المحافظات.

هطولات متوسطة إلى غزيرة

وتتأثر منطقة مكة المكرمة بالحالة المطرية بدءاً من الاثنين إلى الأربعاء، وتشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تشمل العاصمة المقدسة وجدة والطائف وميسان وأضم ورابغ وخليص وبحرة والكامل والجموم، بينما تتأثر الليث والقنفذة والعرضيات يومي الأربعاء والخميس بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتمتد الهطولات المتوسطة إلى محافظات تربة والموية والخرمة.

كما تشهد منطقة الجوف السبت أمطاراً غزيرة على القريات وطبرجل يومي السبت والأحد، يعقبها أمطار متوسطة إلى غزيرة من الاثنين إلى الأربعاء، بينما تشهد سكاكا ودومة الجندل أمطاراً غزيرة من الأحد إلى الأربعاء.

وفي الحدود الشمالية، تهطل أمطار غزيرة على طريف يومي السبت والأحد، يعقبها أمطار متوسطة إلى غزيرة من الاثنين إلى الأربعاء، فيما تتأثر عرعر ورفحاء والعويقيلة بأمطار متوسطة إلى غزيرة طوال الفترة من الأحد إلى الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير يومي الأربعاء والخميس أمطاراً متوسطة على أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة ورجال ألمع وبارق ومحايل عسير والمجاردة وبلقرن، كما تتعرض المنطقة الشرقية لأمطار متوسطة إلى غزيرة على حفر الباطن والخفجي في الفترة ذاتها. وتشمل الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة منطقة الباحة ومحافظاتها بلجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وغامد الزناد.

ومن المناطق التي تتأثر بالحالة المطرية منطقة الرياض، ويتوقع أن تشهد أمطاراً متوسطة يومي الأربعاء والخميس على الدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق ورماح، وتشهد القصيم من الاثنين إلى الأربعاء أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تمتد على بريدة وعنيزة ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعيون الجواء والمذنب والشماسية والأسياح وأبانات والرس وعقلة الصقور والنبهانية وضريه.

وتتأثر منطقة حائل بأمطار غزيرة من الأحد إلى الأربعاء على حائل والغزالة والشملي والحائط والشنان وبقعاء وسميراء والسليمي وموقق، بينما تهطل أمطار متوسطة على منطقة جازان يومي الأربعاء والخميس على الريث وهروب والدائر والعيدابي وفيفاء والعارضة والحرث.

«الدفاع المدني» يدعو للحيطة والحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد دعت إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة التقيّد بالإرشادات الوقائية خلال تأثير الحالة المطرية، مشددةً على أهمية البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى الخميس القادم.

ودعت المديرية الجميع إلى التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء هطول الأمطار، مؤكدةً جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ خلال الحالة المطرية.