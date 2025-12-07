ضرب إعصار قوي قادم من بحر أوخوتسك في إقليم كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، متسبباً في هطول ثلوج وأمطار غزيرة وحدوث فيضانات.

وقال حاكم إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف إن قوات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى للحد من تأثير الإعصار، الذي بلغت فيه سرعة الرياح 50 متراً في الثانية في بعض المناطق.

وأضاف: «ضرب الإعصار كامتشاتكا برياح عاتية وأمطار غزيرة، واندلعت عاصفة حقيقية في البحر، مع توقع أمواج عملاقة يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار في بحر بيرينغ والمحيط الهادئ، ما يشكل تهديداً لحركة الملاحة».

وأشار إلى انخفاض حد الرؤية إلى 100–500 متر بسبب العواصف الثلجية والأمطار، ما تسبب بوقوع العديد من الحوادث.

ويتوقع الخبراء استمرار هطول الأمطار والثلوج وتشكل الجليد على الطرقات وفي العديد من مناطق الإقليم.