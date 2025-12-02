أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود -رحمه الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان، والأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

كما أدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.