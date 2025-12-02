أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود -رحمه الله، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة مع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن ثنيان، والأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله بن محمد، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.
كما أدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
The Prince of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, accompanied by his deputy, Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, performed the funeral prayer for Prince Abdullah bin Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid bin Jiluwi Al Saud - may God have mercy on him - after the afternoon prayer today (Tuesday) at Imam Turki bin Abdullah Mosque in Riyadh.
Alongside Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, the prayer was attended by Prince Mansour bin Saud bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid bin Jiluwi, Prince Sattam bin Saud bin Abdulaziz, the advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques, Prince Khalid bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Sultan bin Saud bin Abdullah, the Governor of Najran, Prince Jiluwi bin Abdulaziz bin Musaid, Prince Dr. Mishaal bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid bin Jiluwi, Prince Badr bin Fahd bin Saad I, Prince Fahd bin Mohammed bin Saud Al Kabir, Prince Ahmad bin Abdullah bin Abdulrahman, the Commander of the Royal Saudi Air Force, Lieutenant General Turki bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Abdullah bin Thunayan, Prince Badr bin Mohammed bin Abdullah bin Jiluwi, Prince Saud bin Mohammed bin Abdullah bin Jiluwi, Prince Mohammed bin Saad bin Khalid bin Mohammed bin Abdulrahman, Prince Mohammed bin Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Saad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid bin Jiluwi, Prince Fahd bin Khalid bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Abdullah bin Khalid bin Abdullah bin Mohammed, the Governor of Jeddah, Prince Saud bin Abdullah bin Jiluwi, Prince Mishaal bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Khalid bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Khalid bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Mishaal bin Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid bin Jiluwi, and Prince Abdulaziz bin Fahd bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid bin Jiluwi.
Many princes and officials, along with a number of citizens, also performed the prayer with the Prince of Riyadh.