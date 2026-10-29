تستعيد نقشة الدلماسي حضورها في عالم الموضة، مستلهمة ألوانها من فراء الكلاب الدلماسية، بتوزيعات عشوائية من البقع السوداء على خلفية بيضاء، تمنح القطع طابعًا لافتًا يجمع بين البساطة والجرأة.

وتتميز هذه النقشة بقدرتها على تحويل القطع الكلاسيكية إلى عناصر أكثر حيوية، خصوصًا في الأحذية والحقائب والمعاطف، كما تمنح الإطلالات مساحة للتجديد بعيدًا عن النقوش التقليدية، مثل الفهد والحمار الوحشي.

وتبرز عودة النقشة هذا الموسم مع توجه نحو النقوش الحيوانية الأقل تقليدية، إذ ظهرت ضمن أبرز طبعات خريف 2026، بالتوازي مع إعادة دار برادا تقديم أحذية بنقشة الدلماسي المستوحاة من مجموعتها لخريف وشتاء 1995، إلى جانب حقائب وإكسسوارات تحمل الطابع نفسه.

ولا يتطلب تنسيق النقشة اعتماد إطلالة كاملة؛ إذ يكفي اختيار حذاء أو حقيبة بنقشتها مع قطع سوداء أو بيضاء أو جينز بقصة مستقيمة، لإبراز تفاصيلها دون ازدحام بصري. أما محبات الإطلالات الأكثر جرأة، فيمكنهن اعتمادها في المعاطف والتنانير والفساتين، مع الحفاظ على بساطة بقية العناصر.

وبين استعادة التصاميم الأرشيفية والرغبة في تجديد النقوش الكلاسيكية، تثبت نقشة الدلماسي أن التفاصيل الصغيرة قادرة على منح الإطلالة هوية مختلفة، دون الحاجة إلى التخلي عن الألوان المحايدة أو الأسلوب العملي.