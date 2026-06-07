لفتت إطلالة النجمة دوا ليبا في حفل زفافها الأنظار لأنها ابتعدت تمامًا عن فستان الزفاف التقليدي، واختارت أسلوبًا يجمع بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة العصرية. ففي مراسم عقد القران المدنية، التي أُقيمت في لندن يوم 31 مايو 2026، ارتدت تصميمًا مخصصًا من دار Schiaparelli⁠، بإشراف المصمم Daniel Roseberry، عبارة عن جاكيت عاجي مفصل بقصة حادة مع تنورة غير متماثلة، وقطعة كورسيه بلون وردي باهت مزينة بالدانتيل الأبيض. واستكملت الإطلالة بقفازات بيضاء وقبعة واسعة الحواف بدل الطرحة التقليدية، في إشارة واضحة إلى إطلالة Bianca Jagger الشهيرة في سبعينات القرن الماضي.

تميزت الإطلالة بطابعها الراقي وغير المتوقع، حيث جمعت بين روح الأزياء الراقية الفرنسية ولمسات الزفاف المدنية الحديثة. كما أضافت مجوهرات من Bulgari، ⁠وحذاء من Christian Louboutin ⁠لمسة فخامة دون مبالغة، بينما منحت القبعة البيضاء الإطلالة شخصية مميزة جعلتها واحدة من أكثر إطلالات الزفاف تداولًا هذا العام.