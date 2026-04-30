في اختيار خامات الطرح الصيفية، لا يعتمد الأمر على الشكل فقط، بل يرتبط بشكل مباشر بعوامل أساسية مثل خفة القماش، قدرته على التهوية، وامتصاص الرطوبة، وهي عناصر تحدد مستوى الراحة خلال درجات الحرارة المرتفعة. الأقمشة المناسبة للصيف هي التي تسمح بمرور الهواء حول الرأس وتمنع تراكم الحرارة أو التعرّق، مع الحفاظ على مظهر أنيق وسهل التنسيق.

تُعد الأقمشة الطبيعية مثل القطن من أفضل الخيارات اليومية، نظرًا لقدرتها العالية على التهوية وامتصاص العرق، مما يجعلها مثالية للاستخدام الطويل في الأجواء الحارة. كما يبرز قماش الكوتون فوال تحديدًا كخيار صيفي متقدم، كونه أخف وزنًا وأكثر انسيابية مع الحفاظ على خصائص القطن المريحة.

في المقابل، يحتل الشيفون مكانة بارزة في الأزياء الصيفية، خصوصا في الإطلالات الرسمية أو العملية، بفضل خفته العالية وانسيابيته، إذ يمنح مظهرًا أنيقًا دون أن يضيف وزنًا أو حرارة على الرأس، رغم حاجته غالبًا إلى تثبيت إضافي بسبب نعومته.

أما خامة المودال فتُعد من الخيارات الحديثة التي تجمع بين النعومة والتهوية، حيث تمنح ملمسًا حريريًا مع قدرة جيدة على امتصاص الرطوبة، ما يجعلها مناسبة للأجواء الرطبة والحارة في الوقت نفسه. كذلك تُعتبر الأقمشة الممزوجة بالكتان أو الألياف الطبيعية خيارًا فعّالًا لمن تبحث عن إحساس منعش وخفيف خلال اليوم.