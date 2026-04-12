يشير مصطلح «Sneakerina» إلى دمج تصميم حذاء الباليرينا الكلاسيكي مع عناصر الحذاء الرياضي، ليقدم قطعة تجمع بين الخفة والأنوثة من جهة، والراحة والعملية من جهة أخرى. هذا النوع من الأحذية يتميز عادةً بنعل مريح يشبه السنيكرز، مع واجهة ناعمة أو مسطحة مستوحاة من أحذية الباليه، وأحياناً تضاف له أربطة أو تفاصيل رياضية خفيفة.

ظهر هذا التوجه ضمن موجة عامة في الموضة تميل إلى كسر الحدود بين الفئات التقليدية للملابس، بحيث لم يعد هناك فصل واضح بين «رسمي» و«كاجوال»، بل أصبح الدمج بينهم هو الأساس. لذلك، يُستخدم هذا الحذاء مع إطلالات متعددة مثل الفساتين الناعمة، الأطقم اليومية، وحتى مع البدل الخفيفة، ليعطي توازناً بين الأناقة والراحة.

انتشاره السريع يرجع لكونه يلبي احتياجاً فعلياً عند كثير من النساء: مظهر أنثوي دون التضحية بالراحة، خصوصاً في الحياة اليومية أو المناسبات غير الرسمية. ومع ذلك، ما زال ترنداً تجريبياً نوعاً ما، ويعتمد نجاحه بشكل كبير على تنسيق الإطلالة بشكل متوازن.