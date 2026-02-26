شاركت الفنانة أسيل عمران جمهورها بإطلالة رمضانية اتسمت بالرقي والبساطة الراقية في آنٍ واحد، حيث اختارت قفطانًا مغربيًا مميزًا باللون الأزرق، جاء مطرزًا بتفاصيل دقيقة أبرزت فخامة التصميم ومنحته حضورًا لافتًا يناسب أجواء الشهر الكريم.

التصميم عكس الطابع التقليدي بروح عصرية، إذ انسابت قصة القفطان بنعومة مع التطريز المتقن الذي أضاف عمقًا وأناقة دون مبالغة. اللون الأزرق منح الإطلالة بعدًا ملكيًا ناعمًا، خصوصا مع تنسيق هادئ للإكسسوارات حافظ على توازن المشهد.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت أسيل تسريحة شعرها الأسود منسدلًا بتموجات ويفي طبيعية كعادتها، ما أضفى لمسة أنثوية دافئة وأكمل الصورة الرمضانية الهادئة بإحساس ناعم ومشرق. إطلالة تؤكد مرة جديدة حرصها على اختيار تفاصيل تعكس ذوقًا راقيًا وحضورًا أنيقًا.