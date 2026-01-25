إضافة الروزماري أو إكليل الجبل إلى علبة الشامبو أصبح من الاتجاهات الشائعة في منتجات العناية بالشعر، حيث يُعتقد أن له فوائد في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه.

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن الروزماري يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات طبيعية قد تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر، مما يساهم في تحسين صحة الشعر ومنع تساقطه.

ومع ذلك، يوضح الخبراء أن تأثير الشامبو المحتوي على الروزماري محدود مقارنة باستخدام الزيوت أو المستخلصات المركزّة مباشرة على فروة الرأس، وأن النتائج قد تختلف من شخص لآخر.

بشكل عام، يمكن اعتباره إضافة داعمة للعناية بالشعر لكنه ليس علاجًا سحريًا لمشاكل التساقط أو ضعف الشعر.