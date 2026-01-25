إضافة الروزماري أو إكليل الجبل إلى علبة الشامبو أصبح من الاتجاهات الشائعة في منتجات العناية بالشعر، حيث يُعتقد أن له فوائد في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه.
تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن الروزماري يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات طبيعية قد تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر، مما يساهم في تحسين صحة الشعر ومنع تساقطه.
ومع ذلك، يوضح الخبراء أن تأثير الشامبو المحتوي على الروزماري محدود مقارنة باستخدام الزيوت أو المستخلصات المركزّة مباشرة على فروة الرأس، وأن النتائج قد تختلف من شخص لآخر.
بشكل عام، يمكن اعتباره إضافة داعمة للعناية بالشعر لكنه ليس علاجًا سحريًا لمشاكل التساقط أو ضعف الشعر.
هل يضاعف الروزماري كثافة الشعر؟
إضافة الروزماري أو إكليل الجبل إلى علبة الشامبو أصبح من الاتجاهات الشائعة في منتجات العناية بالشعر، حيث يُعتقد أن له فوائد في تعزيز نمو الشعر وتكثيفه.
Adding rosemary to shampoo has become a popular trend in hair care products, as it is believed to have benefits in promoting hair growth and thickness.
Some preliminary studies suggest that rosemary contains antioxidants and natural compounds that may stimulate blood circulation in the scalp and strengthen hair follicles, contributing to improved hair health and preventing hair loss.
However, experts clarify that the effect of rosemary-infused shampoo is limited compared to using oils or concentrated extracts directly on the scalp, and results may vary from person to person.
Overall, it can be considered a supportive addition to hair care, but it is not a magical remedy for hair loss or weakness issues.