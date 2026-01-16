تشهد عبايات موسم رمضان حضورًا لافتًا للخطوط العربية كعنصر جمالي يعكس الهوية والفخامة في آنٍ واحد. فقد اتجه المصممون إلى توظيف الحروف بأساليب فنية معاصرة، تتراوح بين التطريز اليدوي الناعم، الطباعة الراقية، والنقوش البارزة، ما أضفى على العباية طابعًا روحانيًا وأناقة تعبّر عن خصوصية الشهر الكريم.

وجاءت الخطوط العربية بأشكال متنوعة، من الآيات والعبارات القصيرة ذات المعاني العميقة إلى الحروف المجردة المستخدمة كعنصر بصري، مع اعتماد ألوان هادئة مثل الذهبي، العاجي، والأسود، لتعزيز الإحساس بالفخامة دون مبالغة. هذا التوجه يؤكد عودة الاهتمام بالتراث العربي بروح عصرية، ويجعل العباية قطعة تعبّر عن الذوق والهوية في إطلالات رمضان.