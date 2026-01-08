أطلت الإعلامية نهى نبيل في أحد برامج الشعر بثوب ظفاري تقليدي باللون الأخضر، جاء مطرزاً بخيوط ذهبية عكست فخامة الحرفة التراثية وجمال تفاصيلها.
واكتملت الإطلالة بطرحة إضافية منسجمة مع التصميم، أضفت بعداً احتفالياً وأناقة لافتة، مؤكدة حضور الهوية العُمانية بأسلوب راقٍ يوازن بين الأصالة والتميز.
نهى نبيل تتألق بثوب ظفاري
The media personality Noha Nabil appeared in one of the poetry programs wearing a traditional Dhofari outfit in green, embroidered with golden threads that reflected the luxury of the heritage craft and the beauty of its details.
The look was completed with an additional veil that harmonized with the design, adding a festive dimension and striking elegance, affirming the presence of Omani identity in a refined style that balances authenticity and distinction.