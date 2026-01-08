أطلت الإعلامية نهى نبيل في أحد برامج الشعر بثوب ظفاري تقليدي باللون الأخضر، جاء مطرزاً بخيوط ذهبية عكست فخامة الحرفة التراثية وجمال تفاصيلها.
واكتملت الإطلالة بطرحة إضافية منسجمة مع التصميم، أضفت بعداً احتفالياً وأناقة لافتة، مؤكدة حضور الهوية العُمانية بأسلوب راقٍ يوازن بين الأصالة والتميز.