لفتت لمى العقيل الأنظار بإطلالة تزلج غير تقليدية، اختارت فيها طقماً بألوان صيفية مشرقة، جاءت في تناقض جذاب مع الأجواء الشتوية، ما عكس جرأتها وحسها العالي بالموضة وقدرتها على كسر القواعد المعتادة.
تنسيق ذكي وحضور مختلف
وبدا «اللوك» متقناً من حيث التنسيق، إذ اعتمدت الشعر المنسدل بأسلوب طبيعي أضفى عفوية أنيقة على الإطلالة، لتوازن بين الجرأة والبساطة.
لمسة عصرية واثقة
واكتملت الإطلالة باختيار نظارات سوداء كبيرة، عززت الطابع العصري ومنحت «اللوك» حضوراً قوياً وواثقاً، مؤكدة أسلوب لمى العقيل المميز وقدرتها على تحويل إطلالات التزلج إلى منصات للأناقة والتميّز.
Lama Al-Aqeel caught attention with an unconventional skiing look, choosing an outfit in bright summer colors, which created an attractive contrast with the winter atmosphere, reflecting her boldness, high fashion sense, and ability to break traditional rules.
Smart coordination and a distinct presence
The "look" appeared well-coordinated, as she opted for flowing hair in a natural style that added an elegant spontaneity to the appearance, balancing boldness with simplicity.
A confident modern touch
The look was completed with the choice of large black sunglasses, which enhanced the modern character and gave the "look" a strong and confident presence, affirming Lama Al-Aqeel's distinctive style and her ability to transform skiing outfits into platforms for elegance and distinction.