لفتت لمى العقيل الأنظار بإطلالة تزلج غير تقليدية، اختارت فيها طقماً بألوان صيفية مشرقة، جاءت في تناقض جذاب مع الأجواء الشتوية، ما عكس جرأتها وحسها العالي بالموضة وقدرتها على كسر القواعد المعتادة.

تنسيق ذكي وحضور مختلف



وبدا «اللوك» متقناً من حيث التنسيق، إذ اعتمدت الشعر المنسدل بأسلوب طبيعي أضفى عفوية أنيقة على الإطلالة، لتوازن بين الجرأة والبساطة.

لمسة عصرية واثقة



واكتملت الإطلالة باختيار نظارات سوداء كبيرة، عززت الطابع العصري ومنحت «اللوك» حضوراً قوياً وواثقاً، مؤكدة أسلوب لمى العقيل المميز وقدرتها على تحويل إطلالات التزلج إلى منصات للأناقة والتميّز.