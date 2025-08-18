أسبوع الموضة في كوبنهاغن يمر بمرحلة حساسة تهدد استمراريته كمحطة أساسية في الأجندة العالمية. الاتهامات الموجهة له بالغرينووشينغ تضعف مصداقيته، إذ يرى كثير من النقاد أن شعارات الاستدامة التي يرفعها لا تتطابق مع ممارسات فعلية على أرض الواقع، بالإضافة إلى انسحاب بعض المصممين الذين باتوا يفضّلون الانتقال إلى منصات أكبر مثل باريس، ما يضعف حضور كوبنهاغن ويقلل من قيمته التسويقية والإعلامية.

هذه التحديات المتراكمة تجعل مستقبل الأسبوع على المحك، فإما أن يعيد هيكلة آلياته ويثبت التزامه بالشفافية والدعم الفعلي للمصممين، أو يواجه خطر التراجع أمام المنافسة الشرسة من العواصم الأخرى.