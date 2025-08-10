تابعوا عكاظ على
اختيار الإكسسوارات اليومية يتطلب موازنة بين الأناقة والعملية لضمان ملاءمتها لمختلف الإطلالات والأنشطة.

يُفضل التركيز على القطع البسيطة ذات التصاميم الكلاسيكية التي تضيف لمسة أنيقة دون أن تكون مبالغاً فيها، مثل الأقراط الصغيرة أو السلاسل الرفيعة التي تناسب الأجواء الرسمية وغير الرسمية.

كما يعد اختيار الساعة المناسبة عنصراً مهماً، حيث يمكن أن تجمع بين الوظيفة الجمالية والعملية، مع مراعاة تناسق لونها مع بقية القطع.

الحقائب اليومية ينبغي أن تكون بحجم مناسب لتلبية الاحتياجات الأساسية، مع تصميم متين وخامة عالية الجودة تضمن الاستخدام الطويل.

ويمكن إضافة لمسات شخصية مثل الخواتم البسيطة أو الأساور الناعمة التي تعكس ذوق مرتديها، مع مراعاة عدم الإكثار من القطع حتى لا تشتت الانتباه أو تثقل المظهر العام.

