رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية.



وتؤدي هذه الزيادة إلى رفع النطاق المستهدف للبنك المركزي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (لليلة واحدة) إلى ما بين 3.75% و4%.



ويأتي هذا الموقف الأكثر صرامة في السياسة النقدية في وقت يواجه الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عنيداً تفاقم بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

توقعات الزيادة



تاريخياً، يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة بعد بدء دورة التشديد النقدي.



وفي هذا السياق، عدّل خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» توقعاتهم هذا الأسبوع من عدم وجود زيادات في أسعار الفائدة إلى زيادتين، مستندين في ذلك جزئياً إلى تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش العلنية، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط، والضغوط التضخمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتحول العام نحو توقعات بزيادة الفائدة.



ويتوقع البنك حدوث زيادة أخرى في ديسمبر.