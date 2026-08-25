أعلنت كندا، اليوم، فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، بالمعدلات نفسها «دولاراً مقابل دولار»، لتطابق الرسوم البالغة 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب انهيار محادثات التجارة بين البلدين، بحسب «سي إن بي سي».

20 مليار دولار

وتشمل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها أوتاوا أكثر من 700 سلعة أمريكية، وتبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، بما يماثل حجم أحدث رسوم فرضها ترمب على واردات كندية، من بينها النبيذ والأسمنت وعصي الهوكي وغيرها. وتتراوح الرسوم المضادة بين 15% و50%، وتستهدف مجموعة واسعة من الواردات الكندية من الولايات المتحدة، بما في ذلك الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.

حيز التنفيذ

واختيرت الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب رداً على الرسوم الأمريكية التي سبق فرضها على الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، كما كشفت كندا عن حزمة إضافية بقيمة 7.5 مليار دولار لدعم الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية. وكان من الممكن تفادي فرض الرسوم الجديدة لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل السبت الماضي، إلا أن ترمب قد قال في وقت سابق من ذلك الأسبوع إن التوصل إلى اتفاق بات شبه مكتمل، لكن كندا علّقت المفاوضات، معتبرة أن الولايات المتحدة طلبت الكثير وقدمت القليل.