كشف تقرير صادر عن وكالة «فيتش» أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات أدى إلى انخفاض أرباح شركات الطيران في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من عام 2026 بنحو الثلث في المتوسط مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، رغم ارتفاع أسعار تذاكر الركاب، وارتفاع أسعار شحن البضائع الجوية، وبعض عمليات التحوط من مخاطر الوقود.

تعافٍ أم عواقب سلبية

وتفترض الوكالة أن أسعار وقود الطائرات ستعود إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب بدءاً من عام 2027، مما سيؤدي إلى تعافٍ شبه كامل في أرباح شركات الطيران. ومع ذلك، إذا لم يتحقق هذا الانخفاض في أسعار الوقود، فمن المرجح أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى عواقب سلبية على التصنيفات الائتمانية لشركات الطيران في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وكان نمو الطلب على السفر الجوي متوافقاً عموماً مع توقعات الوكالة بنحو 1.4% على أساس سنوي في حجم المسافرين، مقاساً بإيرادات كيلومترات المسافرين، في الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن معظم شركات الطيران في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المصنفة من قبل وكالة فيتش حققت نمواً أعلى من متوسط القطاع. ومن المتوقع استمرار نمو حجم المسافرين بنسبة تتراوح بين 1% و5% خلال الفترة المتبقية من عام 2026.