أُقيم مؤتمر الروبوتات العالمي (WRC) 2026 في مركز بكين إترونغ الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «تكامل الإنسان والروبوت، وتلاقي الإنتاج والاحتياجات» في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2026

واستعرض جناح AiMOGA تطبيقات عملية للروبوتات في مجالات النقل، والخدمات العامة، وتجارة السيارات، من خلال عروض حية شملت

روبوت المرور الذكي من AiMOGA، وروبوت التمريض، والروبوت الشبيه بالبشر Mornine، وأول روبوت منزلي مرافق Mobo.

ومن الطرق الحضرية والمساحات العامة، إلى المنازل ومعارض السيارات خارج الصين، استعرضت AiMOGA مهام روبوتية محددة تُنفّذ بشكل مباشر خلال المؤتمر. وبدلاً من الاكتفاء بالعروض التجريبية الثابتة، اعتمدت AiMOGA على اتصالات حية متعددة المدن والسيناريوهات والمناطق لإظهار كيفية عمل روبوتات الخدمة فعلياً في بيئات واقعية، في خطوة تعكس الانتقال من التطبيقات المحدودة إلى الانتشار على نطاق أوسع.

22 مدينة تُفعّل روبوتات المرور الذكية، لاستعراض تطبيقاتها على الطرق الحقيقية

لطالما اعتمدت معارض الروبوتات التقليدية على العروض الداخلية والمنضبطة لإبراز قدرات الروبوتات. لكن AiMOGA تجاوزت هذا النهج من خلال توسيع حضورها خارج قاعات المعرض، عبر بث مباشر ومتزامن من 22 مدينة، لنقل مشاهد حقيقية من حركة المرور في المدن مباشرة إلى زوار مؤتمر WRC.

وبالانتقال من تطبيق الروبوتات في تقاطع واحد إلى نشرها ضمن شبكة متعددة المدن، تعمل روبوتات المرور الذكية من AiMOGA على توسيع نطاق تطبيقاتها في بيئات واقعية ومتنوعة.

وبالنسبة لزوار المؤتمر، قدّمت العروض الحية وغير المعدلة إجابات واضحة وعملية عن مدى قدرة هذه الروبوتات على التكيف مع مختلف البيئات، ومدى فعاليتها في الاستخدامات الواقعية.

5سيناريوهات و12 معرضاً للسيارات متصلة عبر مختلف المناطق، لاستعراض التطبيقات العالمية

استعرضت AiMOGA أيضاً الاستخدامات العملية لروبوتها الشبيه بالبشر Mornine، أحد أبرز روبوتاتها. وتم إنشاء اتصالات مباشرة بين مؤتمر WRC وخمسة مواقع للخدمات العامة في مدينة ووهو، من بينها متحف ووهو، ومستشفى الشعب الأول، ومركز إدارة صندوق الإسكان، لاستعراض قدرات Mornine في الإرشاد والاستشارات والاستقبال.

وامتدت هذه التطبيقات العملية بسلاسة إلى قطاع تجارة السيارات. حيث شاركت أربعة معارض سيارات محلية عبر البث المباشر، بينما استعرضت ثمانية معارض سيارات خارج الصين في أسواق رئيسية، من بينها ماليزيا وتايلاند وجنوب أفريقيا، آليات استقبال العملاء وعرض السيارات باستخدام Mornine.

وبالإضافة إلى البث المباشر، أتاحت AiMOGA للزوار المتخصصين فرصة التفاعل مباشرةً مع روبوت Mornine وروبوتات المرور الذكية في موقع المؤتمر، للتعرف بشكل عملي على قدراتها في المحادثة وتقديم الخدمات.

وحتى الآن، حققت AiMOGA Robotics أكثر من 2,000 عملية تسليم حول العالم في أكثر من 60 دولة ومنطقة، من بينها فيتنام وبولندا وإندونيسيا، وتواصل استكشاف نماذج تشغيل محلية تتناسب مع احتياجات كل سوق.

AiMOGA تستعرض محفظة منتجاتها المتكاملة، مع تسليط الضوء على أول روبوت منزلي مرافق

ولم تقتصر مشاركة AiMOGA في مؤتمر WRC على استعراض تطبيقاتها العملية، بل شكّل المؤتمر منصة رئيسية لاستعراض محفظة منتجاتها المتكاملة واستراتيجيتها في الأسواق. وشملت مجموعة المنتجات روبوتات المرور الذكية، وروبوتات التمريض، والكراسي المتحركة الذكية التي تعمل بالتحكم الدماغي، وMornine، وMobo، لتغطي مجالات إدارة المرور، والرعاية الصحية، والخدمات العامة، والمرافقة المنزلية.

وكان من أبرز المنتجات التي لفتت الأنظار Mobo، أول روبوت شبيه بالبشر من AiMOGA مصمم خصيصاً للمرافقة المنزلية. ويبلغ ارتفاع Mobo 0.9 متر، ويزن 18 كيلوغراماً، وقد جذب الحضور بتصميمه الودود. وخلال الفعالية، تفاعل Mobo مع الأطفال ورقص معهم، كما تجوّل في أرجاء المعرض برفقة الكلب الروبوتي Argos. وصُمم Mobo لتقديم تجربة أكثر دفئاً وتفاعلاً على المستوى الشخصي، بما يوسّع نطاق استخدام روبوتات الخدمة ليشمل البيئات المنزلية.

وبالتكامل مع Mornine وروبوتات المرور، يشكّل Mobo منظومة متكاملة ومتنوعة من المنتجات تلبي احتياجات مختلف السيناريوهات، بالتزامن مع دخول الروبوتات بشكل متزايد في تفاصيل الحياة اليومية.

التوسع الاستراتيجي في الشرق الأوسط بالتعاون مع Chery ورؤية مستقبلية في المرحلة المقبلة، ستواصل AiMOGA Robotics الاندماج بشكل فعّال ضمن استراتيجية Chery في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية مثل السعودية والإمارات.

وسواء من خلال تعزيز روح «صُنعت لتستمتع - Born to Play» لعلامة iCAUR، أو إضفاء المزيد من الدفء على مفهوم «Chery for Family»، تستعد AiMOGA Robotics لتقديم دعم قوي وتعزيز رؤية كلتا العلامتين.

بناء مساعدين موثوقين من الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان من خلال التطبيقات الواقعية

تواصل AiMOGA Robotics التزامها بتطوير «مساعد ذكاء اصطناعي بشري موثوق به» وتسريع اعتماده من خلال تطبيقه في بيئات واقعية.

وخلال مؤتمر WRC 2026، استعرضت AiMOGA كيف تنتقل روبوتات الخدمة من إثبات الإمكانات التقنية إلى التطبيق الفعلي في الطرق الحضرية، والأماكن العامة، والمنشآت التجارية، والبيئات المنزلية، مقدمةً نموذجاً عملياً لتكامل مساعدين موثوقين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.