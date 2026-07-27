يشهد قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية تحوُّلًا متسارعًا في فلسفة التخطيط العُمراني؛ حيث لم يعُد نجاح المشاريع يُقاس بعدد الوحدات السكنية التي يتم تطويرها فحسب، بل بقُدرتها على تقديم مجتمعاتٍ متكاملةٍ تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي هذا السياق، ترى «الراشد العقارية» أن المجتمعات المتكاملة تُمثّل أحد أبرز ملامح المرحلة الجديدة للتطوير العمراني في المملكة.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تواصل «الراشد العقارية» تطوير مجتمعاتها السكنية وفق مفهومٍ يقوم على توفير بيئاتٍ سكنيةٍ متكاملة، انطلاقًا من قناعةٍ بأن التطوير العقاري أصبح يرتبط ببناء مجتمعاتٍ تلبِّي احتياجات السكان، إلى جانب تطوير الوحدات السكنية.

وتستند الشركة إلى إرثٍ يمتد لأكثر من 30 عامًا ضمن شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، إحدى المجموعات السعودية الرائدة، فيما تواصل تطوير مشاريعها في الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وخميس مشيط، من خلال مجتمعاتها السكنية تحت علامة «جوهرة»، بالشراكة مع «الشركة الوطنية للإسكان»، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية العُمرانية والإسكانية في المملكة.

كما تلتزم «الراشد العقارية» بتطوير مشاريع تعكس أعلى معايير الجودة في التصميم والتنفيذ، وتستلهم الهوية السلمانية في مشاريعها، بما يجمع بين الهوية العُمرانية السعودية، والابتكار المعاصر، ويعزز جودة البيئة العمرانية.



المهندس باسل العادل

وفي هذا السياق، قال المهندس باسل العادل، الرئيس التنفيذي لشركة «الراشد العقارية»: «يشهد قطاع التطوير العقاري في المملكة مرحلة تحوُّلٍ مهمة، وأصبح دور المطوّر العقاري اليوم يتجاوز تطوير الوحدات السكنية إلى الإسهام في بناء مجتمعاتٍ متكاملة، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية العمرانية وجودة الحياة. ومن هذا المنطلق، نعمل في»الراشد العقارية«على تطوير مشاريع تضع الإنسان في قلب عملية التطوير، وتقدِّم نموذجًا لمجتمعاتٍ سكنيةٍ متكاملةٍ تلبِّي تطلُّعات الأسر السعودية».

وأضاف: «نؤمن بأن نجاح المشروع العقاريّ لا يرتبط بحجمه فقط، وإنما بقُدرته على تقديم قيمةٍ مستدامةٍ للسكان، من خلال جودة التخطيط، والتميُّز المعماريّ، والالتزام بأعلى معايير التنفيذ. وهذه المبادئ تُمثّل الأساس الذي تقوم عليه جميع مشاريع الراشد العقارية».

وتواصل «الراشد العقارية» توسيع محفظة مشاريعها، وتعزيز حضورها في قطاع التطوير العقاري؛ إذ وقَّعت مؤخرًا اتفاقية مع شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية»؛ لتطوير مشروع «الملتقى رزيدانس» في المدينة المنورة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تُقدَّر إيراداته المتوقعة بنحو 5 مليارات ريال، بما يعكس استمرار الشركة في تنفيذ مشاريع تتماشى مع رؤيتها لتطوير مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملة.

كما تواصل حضورها المباشر مع العملاء من خلال مشاركتها في عددٍ من الفعاليات العقارية خلال الفترة المقبلة؛ حيث تنظّم فعالية خاصة لعملائها في صالة عرض التحلية خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 2026، كما تشارك في فعالية موسمٍ سكنيّ بجدة خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس 2026، مقدمةً عروضًا حصريةً تشمل وحداتٍ محدودة، وخصوماتٍ لفترةٍ محدودة، إلى جانب فرصٍ للاسترداد النقدي.

وكانت «الراشد العقارية» قد أطلقت هويتها المؤسسية الجديدة خلال عام 2025، في خطوةٍ تعكس توجّهها نحو تطوير بيئاتٍ سكنيةٍ مبتكرةٍ وعالية الجودة، وترسيخ مكانتها كمطوّر وطنيّ يُسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مجتمعاتٍ سكنيةٍ متكاملة.