يواصل «الشبيلي جراند مول» استعداداته النهائية لاستقبال الزوار، مع اقتراب افتتاحه ليصبح إحدى أبرز الوجهات الجديدة للتسوق والترفيه في المنطقة الشرقية.

ويشهد المشروع جاهزية تشغيلية متقدمة تعكس حجم العمل المنجز استعداداً للانطلاقة، بالتزامن مع إقبال لافت من العلامات التجارية المحلية والعالمية الراغبة في التواجد ضمن هذه الوجهة الجديدة.

ومن المنتظر أن يشكل «الشبيلي جراند مول» إضافة نوعية للمشهد التجاري والترفيهي، من خلال توفير تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه في وجهة واحدة تلبي تطلعات مختلف الزوار.

وقد تجاوزت نسبة التأجير في المول 84%، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية بالمشروع ومكانته المستقبلية في قطاع التجزئة، إلى جانب استقطابه عدداً من العلامات التجارية التي تسجل حضورها الأول في المنطقة الشرقية.