كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2025، الصادر تحت شعار «أنجزنا ومكملين»، عن سلسلة من الإنجازات النوعية التي عززت حضور المملكة على الساحة الدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار وسوق العمل وريادة الأعمال، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأظهر التقرير تحقيق المملكة تقدماً عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية، بعد دخولها قائمة أفضل 6 دول في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، مدعومة بتوسع الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. كما تجاوزت الوفورات المتحققة من المبادرات الحكومية الرقمية 9.2 مليار ريال، ما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف التشغيلية.

وفي الجانب الاقتصادي، سجلت المملكة تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 119.2 مليار ريال، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية السعودية، واستمرار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المملكة كمركز استثماري ولوجستي عالمي.

وعلى صعيد سوق العمل، انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2%، وهو من أدنى المستويات التاريخية المسجلة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 35% متجاوزة المستهدفات المرحلية، ليصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 2.6 مليون مواطن ومواطنة.

كما سلط التقرير الضوء على نجاحات المملكة في قطاع الابتكار وريادة الأعمال، بعد تتويجها بلقب «دولة العام 2025» وفق تقرير StartupBlink العالمي للمنظومات التقنية وريادة الأعمال، وذلك نتيجة تصدرها عدداً من المؤشرات العالمية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي.

وأكد التقرير أن هذه النتائج تعكس تكامل المبادرات الوطنية في مختلف القطاعات، واستمرار المملكة في تحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي والاجتماعي والرقمي، بما يعزز تنافسيتها العالمية ويرسخ مكانتها كإحدى أسرع الدول نمواً وتطوراً على مستوى العالم.