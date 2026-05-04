وسعت أسعار النفط مكاسبها إلى نحو 6% خلال جلسة اليوم، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت 4 صواريخ كروز قادمة من إيران باتجاه الدولة، فيما قال الجيش الأمريكي إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا الخليج لكسر الحصار الإيراني، وإن سفينتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 6.03 دولار أو 5.6% إلى 114.20 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.69 دولار أو 3.6% إلى 105.63 دولار بعد وصوله إلى 107.46 دولار للبرميل في وقت سابق اليوم.



سفن تتعرض لهجوم



وزادت الأسعار بعدما نقلت وكالة فارس، اليوم، عن مصادر محلية قولها إن طهران هاجمت سفينة حربية أمريكية حاولت عبور المضيق وأجبرتها على العودة. ونفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض أي سفن تابعة للبحرية لهجمات اليوم.



وقال المحلل في قطاع النفط جيوفاني ستونوفو: «سيظل مسار الأسعار مائلاً نحو الارتفاع ما دام التدفق عبر المضيق مقيداً».