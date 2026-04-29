أكد بنك HSBC أن انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف «أوبك+» اعتباراً من أول مايو القادم سيكون له تأثير محدود على أسواق النفط في المدى القريب.



وأشار البنك إلى أن أي زيادة فورية في إنتاج الإمارات ستظل محدودة؛ بسبب القيود الحالية على التصدير، حتى مع وجود بنية تحتية بديلة مثل خط أنابيب أبوظبي الذي ينقل النفط إلى ميناء الفجيرة، بطاقة تصل إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وهي قريبة بالفعل من الحد الأقصى..

زيادة إنتاج



وتوقع «HSBC» أنه في حال استئناف الملاحة بشكل طبيعي عبر مضيق هرمز، ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها تدريجياً، نظراً لتحررها من حصص الإنتاج المفروضة ضمن «أوبك+».



وبحسب التقديرات، تستطيع شركة «أدنوك» رفع إنتاجها إلى أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.4 مليون برميل ضمن الاتفاق الحالي، على أن يتم ذلك تدريجياً خلال فترة تراوح بين 12 و18 شهراً.



وكانت الإمارات قد قررت، أمس، الانسحاب من منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك+» اعتباراً من الأول من مايو 2026.