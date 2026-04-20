رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، حديث وزير الطاقة كريس رايت عن أن أسعار البنزين لن تنخفض قبل 2027، قائلا إن الأمريكيين يمكنهم توقع انخفاضها فور انتهاء حرب إيران.



وقال ترمب لمراسل صحيفة «ذا هيل»: «أعتقد أنه مخطئ في ذلك، مخطئ تماماً، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بمجرد انتهاء هذا الأمر».



أزمة محروقات



وكان رايت قد أبلغ شبكة «سي.إن.إن» أمس (الأحد) بأن انخفاض سعر البنزين إلى أقل من ثلاثة دولارات للغالون «قد يحدث في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يحدث قبل العام القادم».



وفي حين أقر رايت، خلال حديثه لـ«سي.إن.إن» بأنه «مع حل هذا الصراع، ستشهدون انخفاضاً في الأسعار، فلا نهاية واضحة في الأفق على ما يبدو لأزمة أسعار المحروقات».



وتشير تقديرات رابطة السيارات الأمريكية إلى أن متوسط سعر غالون البنزين العادي بلغ اليوم 4.04 دولار، ارتفاعاً من 3.15 دولار قبل عام. وقفزت أسعار النفط 5% على مستوى العالم اليوم.



وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات في أنحاء الولايات المتحدة، من تذاكر الطيران والإسكان إلى الأسمدة والمواد الغذائية.