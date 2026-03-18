ارتفعت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 13 مارس الجاري، بحسب تقديرات معهد البترول الأمريكي، لكن مخزونات المنتجات المكررة تراجعت في الفترة ذاتها.



وقال المعهد في تقرير نُشر أخيراً:"إن المخزون التجاري من النفط الخام زاد بمقدار 6.56 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي".



تراجع البنزين



وفي المقابل، تراجع مخزون البنزين 4.56 مليون برميل، وانخفضت مخزونات المقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 1.39 مليون برميل.



وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة اليوم، وسط توقعات بأن تشهد انخفاضاً طفيفاً قدره 49 ألف برميل.



وعند تسوية التعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنسبة 3.20% أو 3.21 دولار إلى 103.42 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 2.90% أو ما يعادل 2.71 دولار إلى 96.21 دولار للبرميل.