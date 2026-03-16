أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد أحد الأشخاص بمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريمه 250 ألف ريال، نظير ممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط المشورة من خلال تطبيق «تيليغرام» مقابل الحصول على مبالغ مالية خلال الفترة من تاريخ 2023/10/26م حتى تاريخ 2024/7/30م، والإعلان عن ذلك في تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.



رصد المخالفات



وكانت هيئة السوق المالية، قد أكدت في وقت سابق، أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.