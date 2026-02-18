أعلن مكتب الإحصاء البريطاني أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 2.8% في العام الذي انتهى في نوفمبر الماضي.



وبلغ متوسط قيمة العقارات في المملكة المتحدة خلال ديسمبر الماضي 270 ألف جنيه إسترليني (366.6 ألف دولار).



وزاد متوسط أسعار المنازل إلى 292 ألف جنيه إسترليني في ديسمبر الماضي أو 1.7% نمواً سنوياً في إنجلترا، و215 ألف جنيه (5%) في ويلز، و191 ألف جنيه (4.9%) في أسكتلندا.



تضخم سنوي



وبلغ متوسط أسعار المنازل في أيرلندا الشمالية 196 ألف جنيه في الربع الأخير من 2025، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7.5%.



وفي إنجلترا، شهد الشمال الشرقي أعلى تضخم سنوي في أسعار المنازل بلغ 4.6% في العام الذي انتهى في ديسمبر الماضي، وتباطأ نمو الأسعار هناك مقارنة بزيادة بلغت 7.5% في العام الذي انتهى في نوفمبر 2025.