ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم، قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير اليوم، بحثًا عن دلائل حول مستقبل السياسة النقدية.



وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.25% أو 127 نقطة إلى 49,660 نقطة.



وزاد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.2% إلى 6,856 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% إلى 22611 نقطة.



مراكز البيانات



وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1.5% إلى 187.88 دولار، عقب إعلان «ميتا» أمس أنها ستستخدم ملايين من رقائق الشركة للتوسع في تشييد مراكز البيانات.



كما ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.3% إلى 203.59 دولار، بعدما زاد صندوق «بيرشينج سكوير» حصته في شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 65% خلال الربع الرابع من العام الماضي