ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية 134.9 نقطة، بنسبة 1.21% في جلسة اليوم، وأغلق المؤشر عند مستوى 11.268.48 نقطة.



وسجلت قيمة التداولات منذ بداية جلسة اليوم 4.78 مليار ريال، عبر تداول نحو 214 مليون سهم، وبلغت القيمة السوقية للأسهم 9.352 تريليون ريال. وزادت أسهم 199 شركة وتراجعت أسهم 62 شركة من بين 268 شركة مدرجة.



الأكثر تفاعلاً



وضمت قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً كلاً من مجموعة «تداول» السعودية بنسبة 9.97%، ثم شركات «العقارية» و«الدوائية» و«صادرات» و«إم آي سي».



ومن المنتظر أن يتم فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين اعتباراً من الأحد القادم الموافق 1 فبراير 2026.



وافتتح مؤشر السوق جلسة اليوم عند 11139 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11285 نقطة، وأدنى مستوى عند 11139 نقطة.



مكاسب المؤشر



بارتفاع اليوم تصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام الحالي إلى نحو 780 نقطة وبنسبة 7.4%، مقارنة بإغلاق العام 2025.



وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2%، عند 107.80 ريال. وصعد سهم مجموعة تداول، بنسبة 10% عند 161 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 1.6 مليون سهم وبقيمة 244 مليون ريال.



وزاد سهم أكوا باور، بنسبة 1% عند 181.90 ريال.



وفيما يخص الشركات المدرجة في قطاع إدارة وتطوير العقارات، ارتفع سهما دار الأركان، ومكة، عند 19 ريالاً، بزيادة 8% للأول، و87.65 ريال، بزيادة 10% للثاني.



وأنهت أسهم طيبة، والأندلس العقارية، وجبل عمر، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4%.