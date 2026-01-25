كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 20.7%، في شهر نوفمبر 2025، مقارنة بشهر نوفمبر 2024.



في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 4.7%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 53.1% في نفس الفترة، وذلك نتيجة لارتفاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 81.9% (تمثل 51.5% من إجمالي إعادة التصدير).



10 % ارتفاع للصادرات السلعية



وارتفعت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2025 بنسبة 10% عن شهر نوفمبر 2024، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 5.4%.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 70.1% في شهر نوفمبر 2024 إلى 67.2% في شهر نوفمبر 2025.

أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر نوفمبر 2025 بنسبة 0.2%، وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد ارتفع الفائض بنسبة 70.2% عن شهر نوفمبر 2024.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر نوفمبر 2025، حيث بلغت 42.2% مقابل 34.9% في شهر نوفمبر 2024؛ وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 20.7% مقابل انخفاض الواردات بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها.



أهم سلع الصادرات



تعد الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 24.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر نوفمبر 2024 بنسبة 81.5%، تليها منتجات الصناعات الكيماوية (تمثل 20.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي ارتفعت بنسبة 0.5% عن شهر نوفمبر 2024.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها والتي تشكل 30.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 8.6% عن شهر نوفمبر 2024، ثم معدات النقل وأجزاؤها والتي تشكل 14.4% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 2.2% عن شهر نوفمبر 2024.