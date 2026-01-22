أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه لا توجد نية لتغيير موقف المملكة الاستثماري في الولايات المتحدة.



وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقوة كبيرة، وأن الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية مستمرة دون تغيير.



الابتعاد عن التشويش



وبين الجدعان في مقابلة مع «العربية Business» على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس:" النقاشات مع الحكومة الأمريكية متواصلة لمتابعة تطورات الاتفاقيات المشتركة، لافتاً إلى أن لقاءه مع سكوت بيسنت يأتي في إطار النقاشات المستمرة مع وزارة الخزانة الأمريكية، وليس حدثاً منفصلاً.



وشدد وزير المالية على أن التحدي الأساسي يتمثل في الانشغال بالضجيج الإعلامي على حساب القضايا الجوهرية، مؤكداً أهمية التركيز على ما يمكن السيطرة عليه اقتصادياً، وضرورة الابتعاد عن التشويش الذي قد يؤثر في جودة القرارات.



توجيه الإنفاق



وفي ما يتعلق بالسياسات المالية، أكد الجدعان أن الاستدامة المالية لا تعني خفض الإنفاق، بل تعني توجيه الإنفاق نحو المشاريع القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد وتعزيز النمو طويل الأجل.



ونوه إلى أن خدمة الدين كنسبة من الإيرادات غير النفطية لا تزال ضمن مستويات منخفضة، مشيراً إلى أن إستراتيجية الدين العام تتضمن محددات واضحة لا يتم تجاوزها، بما يضمن الحفاظ على متانة الوضع المالي.



وذكر أن تجربة المملكة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية تحمل دروساً مهمة للدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.