مجموعة stc تحتفي بأبطال الفروسية في كأس الدرعية

احتفت مجموعة stc الشريك البلاتيني لموسمي سباقات الرياض والطائف بأبطال سباق «كأس الدرعية» المؤهل لشوط عبية، الذي أقيم خلال أمسية كؤوس الملك عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين، إذ قامت stc بتتويج الفائز بالمركز الأول في ختام السباق بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، الذي شهد منافسة قوية بين 12 فارساً انتهت بتتويج الجواد مايسترو دو كروات من اسطبل أجمل بجائزة المركز الأول.

وتأتي هذه الرعاية تجسيداً لألتزام stc بدعم الفعاليات الوطنية التي تحمل جذوراً ثقافية ترتبط بالمجتمع السعودي، وتمثل رياضة الفروسية جزءاً أصيلاً من الهوية والموروث الثقافي للمملكة. وقدمت المجموعة من خلال هذه الرعاية حلولاً رقمية تسهم في تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والتقنيات الحديثة وتحسين رحلة الزوار من مرحلة التخطيط للحضور وحتى مغادرة موقع الفعالية، إذ أتاحت لأعضاء برنامج الولاء «قطاف» إمكانية استبدال النقاط لحجز التذاكر عبر المنصة بما يسهم في رفع مستوى رضا الجمهور وجودة التجربة.

وتنسجم هذه الرعاية مع استراتيجية مجموعة stc الهادفة إلى دعم جهود المملكة في تنظيم الفعاليات والمشاريع الكبرى مثل موسم الرياض، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، وبوابة الدرعية، وغيرها من الفعاليات التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً عالميةً رائدة في قطاعات السياحة والرياضة والترفيه.

ويمتد موسم سباقات الرياض على مدار 50 أمسية، تشهد إقامة 12 سباقاً كل نهاية أسبوع، ليمنح الحضور أجواءً تجمع بين المنافسة القوية على المضمار والتجارب الترفيهية، في حين يقام موسم سباقات الطائف على مدار 20 أمسية من سباقات الخيل يومي الجمعة والسبت، ويشهد كل سباق 10 أشواط حافلة بالتشويق والتنافس.

