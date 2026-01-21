أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن العالم يشهد تشرذماً في المشهد الجيوسياسي مترافقاً مع زيادة الرسوم الجمركية وقيود الصادرات والواردات وهذا غير مسبوق.



وقات لاغارد خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعنوان «ديجا فو التاريخ:» إن العالم يعيش حالياً في مرحلة تسارع رقمنة الاقتصادات مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.



وأضافت: «هل نعيش عشرينيات القرن الماضي من جديد؟، والاختراقات التكنولوجية والأداء القوي لسوق الأسهم في 1920 تتكرر الآن».



وأوضحت أن تحقيق المكاسب من تطوير الذكاء الاصطناعي يكون عبر التعاون بين الجميع وقبول نماذج ورؤى مختلفة للعالم.



مراجعة جذرية



وأكدت لاغارد، أن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى مراجعة جذرية لمواجهة ما وصفته بـ «فجر نظام دولي جديد»، مشددة في الوقت نفسه على أن القارة ستكون أكثر قوة إذا ما أزالت الحواجز التجارية غير الجمركية بين الدول الأعضاء.



وقللت في مقابلة مع إذاعة «آر تي إل» الفرنسية، من المخاوف بشأن الأثر التضخمي للرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، متوقعة تأثيراً طفيفاً بفضل نجاح البنك في السيطرة على التضخم عند مستوى 1.9%، مع إشارتها إلى أن ألمانيا ستكون أكثر عرضة للتأثر بهذه الرسوم مقارنة بفرنسا.