كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، للمرة الأولى، أرقام أداء القطاع السياحي في عام 2025.



وأوضح أن السعودية سجلت أعلى إنفاق سياحي في تاريخها بأكثر من 300 مليار ريال، مقارنة بنحو 282 مليار ريال في العام السابق.



وأفاد أن عدد السياح الداخليين والخارجيين بلغ 122 مليون سائح، ارتفاعاً من 116 مليوناً، بينهم نحو 30 مليون سائح أجنبي، ما يضع السعودية ضمن أهم 10 دول في العالم في قطاع السياحة.



وأشار الخطيب، في مقابلة مع «العربية Business» من دافوس، أن مشاركة السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي تأتي في إطار علاقة إستراتيجية ممتدة منذ عقود، مؤكداً أن حضور المملكة في دافوس يعكس مكانتها كأحد اقتصادات مجموعة العشرين، وأكبر اقتصاد يشهد تحولاً هيكلياً عميقاً في العالم في ظل رؤية السعودية 2030.



وقال الخطيب: «المملكة تشارك بفاعلية في جلسات المنتدى واللقاءات الثنائية، كما أن المنتدى عقد اجتماعاً ربيعياً في الرياض العام الماضي، على أن يُعقد اجتماع ربيعي جديد في جدة خلال أبريل القادم».



تحول شامل غير مسبوق



وأضاف الخطيب: «وزارة السياحة وقّعت مذكرة تعاون مع المنتدى العام الماضي، وبدأت العمل على تطوير قطاع السياحة والسفر في المملكة بالاستفادة من خبرات المنتدى»، واصفاً العلاقة بأنها طويلة الأمد ومهمة وإستراتيجية.



وذكر أن رؤية السعودية 2030 بدأت تحقق وعودها على أرض الواقع، من خلال افتتاحات متتالية في مشاريع كبرى مثل البحر الأحمر، والقدية، والدرعية، إلى جانب توسع مشاريع القطاع الخاص في المطارات والطيران، بما في ذلك «طيران الرياض».



وأكد أن ما يشهده قطاع السياحة يمثل تحولاً شاملاً وغير مسبوق، وأن معدلات النمو في السياحة السعودية تُعد الأعلى بين دول مجموعة العشرين.



مؤشر لقياس جودة الحياة



وبين أن نمو السياحة يرتبط بشكل مباشر بتطور قطاع الطيران والبنية التحتية، لافتاً إلى توسع الربط الجوي مع المملكة عبر شركات عالمية، وإلى مشاريع مطارات كبرى، من بينها مطار الملك سلمان، الذي يدعم استضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم 2034.



وأعلن الخطيب قرب إطلاق «مؤشر جودة الحياة» من دافوس، وهو أول مؤشر عالمي لقياس جودة الحياة في المدن، بالتنسيق مع جهة أمريكية، ويعتمد على معايير تشمل البنية التحتية والخدمات ومستوى المعيشة؛ بهدف تعزيز التنافس بين المدن عالمياً.