هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% في الأول من فبراير القادم على الدنمارك، التي تسيطر على غرينلاند، إضافة إلى السويد، النرويج، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا، وفنلندا، ما لم توافق هذه الدول على اتفاق لتسليم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.



وأشار ترمب إلى أنه سيرفع هذه الرسوم إلى 25% في شهر يونيو القادم، إذا لم تمتثل هذه الدول. وتدفع جميع هذه الدول بالفعل نوعاً من الرسوم الجمركية منذ دخول رسوم يوم التحرير التي فرضها ترمب حيز التنفيذ في أغسطس 2025.



شراء غرينلاند



وقال في منشور على منصة «تروث سوشيال»:«ستظل هذه الرسوم مستحقة الدفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل».



ويأتي تهديد ترمب في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم وكبار المديرين التنفيذيين في دافوس، سويسرا، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.



ومن المتوقع أن يلقي ترمب كلمة أمام المؤتمر شخصياً الأربعاء القادم. ولطالما كان ترمب مهتماً بغرينلاند منذ ولايته الأولى، لكنه صعد من حدة خطابه منذ العملية الأمريكية في فنزويلا التي أسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو.