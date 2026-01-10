تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير الجاري، بعد ارتفاعه على مدار الأسبوعين السابقين.



وأظهرت بيانات صدرت أخيراً عن شركة «بيكر هيوز» انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار 3 منصات إلى 409 منصات هذا الأسبوع.



كما أظهرت البيانات أن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي تراجع بمقدار منصة واحدة إلى 124 منصة خلال الفترة نفسها.



تداولات الأسعار



على صعيد التداولات، ارتفعت أسعار النفط 2% في آخر تداولات لها، مع تزايد ‍المخاوف بشأن الإمدادات بسبب تصاعد الاحتجاجات في إيران المنتجة للنفط وتصعيد الهجمات في الحرب الروسية في أوكرانيا.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 2.18% لتصل إلى 63.34 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.36 دولار أو 2.35% إلى 59.12 دولار.



وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 3%، بعد انخفاضات على مدى يومين متتاليين. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنحو 4%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3%.