تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر ليسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات، رغم استمرار انكماش أسعار المنتجين، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب الأساسي.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2023، بعد نموه 0.7% في شهر نوفمبر، أما على أساس شهري، فارتفعت الأسعار 0.2% متجاوزة التوقعات البالغة 0.1%، بناءً على بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم (الجمعة).



وذلك مع ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة 18.2% على أساس سنوي نتيجة لنقص الإمدادات خلال فصل الشتاء القارس.



ووصل معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة) إلى 1.2% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، دون تغيير عن المعدل المسجل في شهر نوفمبر.



وفيما يخص أسعار المنتجين، فانخفضت بنسبة 1.9% في شهر ديسمبر على أساس سنوي، من 2.2% المسجلة في نوفمبر، ورغم أن القراءة أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع المؤشر 2%، إلا أنها تطيل أمد فترة انكماش المؤشر لأكثر من ثلاث سنوات.



وأشارت كبيرة الإحصائيين لدى المكتب «ليجوان دونغ» أن أسعار المجوهرات الذهبية ارتفعت 68.5% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بالإقبال العالمي على المعدن النفيس، وسط مخاوف من الركود الاقتصادي وعدم استقرار الأسواق.