توقّع بنك مورغان ستانلي أن يصل سعر الذهب إلى 4,800 دولار للأوقية بحلول الربع الرابع من العام الحالي، متجاوزاً المستويات القياسية المسجلة العام الماضي.



وأشار البنك إلى أن التطورات الأخيرة في فنزويلا قد تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، من دون أن يدرجها كعامل مباشر في توقعه السعري.



وبشأن الفضة أشار البنك إلى أن عام 2025 مثّل ذروة العجز في السوق، لافتا إلى أن متطلبات تراخيص التصدير الصينية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام رفعت من مخاطر الصعود السعري.



سياسة نقدية



وعلى صعيد التداولات، تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% اليوم، لتصل إلى 4,450.08 دولار للأوقية، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.



ويأتي هذا الانخفاض في ظل ترقّب الأسواق للبيانات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية، إذ تؤثر توقعات أسعار الفائدة بشكل مباشر على تحركات الذهب خلال الفترة القادمة.