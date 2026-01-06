أصدر وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً وزارياً يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة حائل للدورة القادمة.

وتضمّن القرار تعيين كل من؛ سعود بن فريح عبدالعزيز الموكا، وسلمان بن صلاح سالم السليمي، وعبدالرحمن بن سالم إبراهيم اللق، وعلي بن بندر علي السديري، وفهد بن فايد هطل الشمري، ونايف بن عبدالكريم عبدالحسن الجميل، أعضاء في مجلس إدارة الغرفة.

وبحسب القرار، تبدأ عضوية المجلس اعتباراً من تاريخ 22/ 7/ 1447هـ، ولمدة أربع سنوات، ضمن إطار تنظيم عمل الغرف التجارية وتعزيز دورها في خدمة قطاع الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص في المنطقة.

ويأتي هذا التعيين في سياق حرص وزارة التجارة على ترسيخ الحوكمة المؤسسية، وضخ الكفاءات الوطنية في مجالس إدارات الغرف التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في منطقة حائل.