ارتفعت أسعار المعادن النفيسة اليوم، بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعادت فيه السوق التركيز على المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية؛ مما أدى إلى صعود الذهب من جديد ليختتم العام بأفضل أداء له ​منذ عام 1979.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4365.86 دولار للأوقية، حيث سجل أمس أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 21 أكتوبر الماضي؛ ​إذ أدى جني الأرباح إلى دفع الأسعار إلى النزول ​من أعلى مستوى لها عند 4549.71 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 4380.10 دولار للأوقية.



وتتجه الأنظار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإلى محضر اجتماعه لشهر ديسمبر المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء)، إذ يتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة العام القادم، وهو احتمال قد يدعم أسعار الذهب.



4.6 % زيادة للفضة



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.6% إلى 75.523 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة ‌السابقة قبل أن تتكبد أكبر خسارة يومية منذ أغسطس 2020.



وزادت الفضة 161% منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.



وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4.​5% إلى 2203.07 دولار للأوقية، وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند 2478.50 دولار.



وربح البلاديوم 2% ليسجل 1648.75 دولار للأوقية، بعد انخفاض قيمته 16% أمس الاثنين.