أعلنت NHC عن بدء البيع في المرحلة الثانية من وجهة الجنى في محافظة جدة، وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى، في مؤشر يعكس حجم الإقبال الكبير على الوجهة لما تتميز به من موقع استراتيجي وتكامل في التخطيط وجودة في المنتجات السكنية.

وتمتد الوجهة على مساحة تتجاوز 920 ألف متر مربع، موفرةً أكثر من 1,600 وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية، وتحتضن ما يزيد على 170 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات المفتوحة، إلى جانب تكامل المرافق والخدمات من مدارس للبنين والبنات، ومراكز تجارية وصحية، وجوامع ومساجد.

وتمثّل وجهة الجنى نموذجًا متكاملًا للمجتمعات العمرانية التي تطورها NHC، حيث تجمع بين المرافق الحديثة، والمسطحات الخضراء، وجودة الحياة، لتكون خيارًا مثاليًا للتملك في جدة.

كما تدعو NHC الراغبين في الحجز بوجهة الجنى إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي: https://nhc.sa/real-estate-development/suburbs/47697/15/

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.