كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة المنشآت التي لديها اتصال بالإنترنت في المملكة العربية السعودية بلغت 98 % خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعًا قدره 0.3 % مقارنة بعام 2023، وذلك ضمن نتائج إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت.

وأظهرت النتائج أن 63 % من المنشآت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، فيما بلغت نسبة المنشآت التي تعتمد على الإنترنت في تنفيذ الخدمات المصرفية الإلكترونية 76.3 %، في مؤشر على تنامي التحول الرقمي في بيئة الأعمال.

وبيّنت الإحصاءات أن نسبة المنشآت التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في ممارسة أنشطتها بلغت 27.6 %، حيث سجل نشاط المعلومات والاتصالات أعلى نسبة استخدام بـ 52.8 %، يليه نشاط المال والتأمين بنسبة 44.7 %، ثم نشاط التعليم بنسبة 42.1 %.

وفيما يخص الحوسبة السحابية، أوضحت الهيئة أن 46.8 % من المنشآت تستخدم خدمات الحوسبة السحابية، وسجل استخدام الحوسبة السحابية للبرامج المكتبية الجاهزة 53.5 %، فيما بلغت نسبة استخدام الخدمات البريدية السحابية 50.3 %، وتخزين الملفات 41.1 %، مع تحقيق زيادات مقارنة بعام 2023.

إنترنت الأشياء

وأفادت النتائج بأن 68.4 % من المنشآت تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء لغرض أمن المباني، في حين بلغت نسبة استخدامها لإدارة استهلاك الطاقة 36.5 %، ولأغراض الصيانة 21.1 %.

وفي جانب التعاملات الحكومية، بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم الخدمات الحكومية الإلكترونية 92 %، محققة ارتفاعًا مقارنة بالعام السابق، فيما وصلت نسبة المنشآت التي أتمت نماذجها الحكومية إلكترونيًا إلى 75.9 %.

كما أظهرت الإحصاءات أن 46.8 % من المنشآت تستخدم الإنترنت لشراء أو طلب السلع والخدمات، مقابل 29 % تستخدمه لبيع أو عرض السلع والخدمات، في ظل تنامي الاعتماد على التجارة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه النتائج تستند إلى منهجية إحصائية موحدة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، وفق دليل إنتاج إحصاءات الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بما يعزز موثوقية البيانات وقابليتها للمقارنة دوليًا.